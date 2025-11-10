قرية قانزالي.. موطن القرع الشتوي الشهير في شرق كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يُعرف القرع الشتوي (اليقطين) الذي تنتجه قرية قانزالي في ناحية كيشاوري التابعة لمدينة ساين قلعة بمحافظة أورمية في شرق كوردستان(ايران)، بمذاقه الحلو الطبيعي الذي لا يحتاج إلى إضافة السكر، وكونه منتجاً صحياً لا يسبب ضرراً لجسم الإنسان.

وقد اكتسب قرع قانزالي شهرة واسعة داخل إيران، وأصبح يُصدّر أيضاً إلى خارج البلاد.

وقال خسرو جوانه، مختار القرية، لـ كوردستان24: العديد من سكان القرية يزرعون هذا النوع من القرع، وهو نبات موسمي وله شهرة كبيرة في مختلف المحافظات. يأتي الناس من مناطق بعيدة لشرائه، كما يتم تصديره إلى دول الجوار.

أما المزارع سعدي موسوي فقال إن القرع الذي يُزرع في قانزالي يُعد من الأصناف الجيدة والمطلوبة، مضيفاً: يأتي المشترون من بيرانشهر وبوكان ونغدة وشنو، وحتى من طهران وهمدان وقم ويزد لشراء هذا النوع.

وذكر المزارع الحاج خالد أن سوق القرية مستقر دائماً بفضل الإقبال الكبير على هذا المنتج، قائلاً: حاجة الناس إلى هذا النوع من القرع تجعل البيع مستمراً دون توقف.

وتنتج قرية قانزالي سنوياً ما يزيد عن ألف طن من القرع الشتوي. ومع ازدياد الطلب، أصبحت القرية مقصداً سياحياً ومركزاً اقتصادياً صغيراً يوفر فرص عمل واسعة للسكان، حيث تم إنشاء ميزانين (محطات وزن وشحن) داخل القرية، وباتت نسبة البطالة فيها معدومة.

وقال التاجر كمال إبراهيمي: يتم يومياً نقل ما يقارب 20 شاحنة محملة بالقرع إلى المدن الأخرى. هذا النشاط ساهم في خلق فرص عمل جديدة، وكثير من أبناء القرية يعملون اليوم في زراعته وبيعه.

ولا يقتصر الإنتاج الزراعي في قانزالي على القرع فقط؛ إذ ينتج السكان أيضاً العنب والشمندر والطماطم، كما تشتهر القرية ببساتينها من التفاح والكرز.

لكن المنتج الذي أصبح علامة تجارية مميزة للقرية هو القرع الشتوي (يقطين قانزالي) الذي بات يعرّف القرية في الأسواق المحلية والخارجية.