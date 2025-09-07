على خلفية سقوط جسر الحسينية.. استئناف كربلاء تصدر أوامر قبض بحق خمسة مهندسين وضابط مرور

منذ 18 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الأحد، إنهاء عملياتها الميدانية في البحث عن ضحايا مجسر الحسينية وإنقاذ الجرحى.

وذكر بيان للمديرية، أن "العمليات استمرت أكثر من (13) ساعة متواصلة، بجهود بطولية نفذتها فرق الإنقاذ التخصصية تحت إشراف محافظ كربلاء وبحضور مدير عام الدفاع المدني، اللواء محسن الزاملي وبتوجيه وقيادة دقيقة من العميد مدير دفاع مدني المحافظة، سعد إسماعيل المحياوي".

وأضاف أن "رجال الدفاع المدني خاضوا واحدة من أعقد وأخطر الواجبات إذ تمكنوا من إنقاذ (7) أشخاص أحياء بعمل معقد جداً وانتشال جثتين وسط ظروف بالغة الصعوبة وتحت جسر لا يتجاوز ارتفاعه (ربع متر) فقط ما جعلهم يعملون في بيئة خانقة تلامس حدود الخطر والموت المحتم".

من جهتها، أصدرت رئاسة محكمة استئناف كربلاء أوامر قبض وتحرٍّ بحق خمسة مهندسين وضابط مرور، على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الإهمال في حادثة انهيار المجسر.

وشملت أوامر القبض ثلاثة مهندسين من الدائرة المشرفة على المشروع، إضافة إلى مهندسين اثنين من الشركة المنفذة (مدير المشروع والمهندس المراقب)، فضلاً عن ضابط المرور المسؤول عن موقع الحادث. وقد تم توقيفهم جميعاً بموجب المادة 340 من قانون العقوبات، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها لجنة خاصة شكلها رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من استمرار عمليات الإنقاذ، لا تزال أعداد الضحايا غير واضحة، وتشير معلومات غير رسمية إلى وفاة ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين، بينما تؤكد المصادر الرسمية وجود ما بين ستة إلى تسعة إصابات فقط، دون الإفصاح عن عدد الضحايا.

وتؤكد مديرية الدفاع المدني أن العمليات جارية لاستخراج المركبات العالقة تحت الأنقاض، دون الكشف عن وجود أشخاص بداخلها. ومع ذلك، تشير مشاهد مصورة متداولة واهتمام فرق الإنقاذ المكثف إلى وجود احتمالية لوجود ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.