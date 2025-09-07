صنعان عبدالله: مشاريع حكومة إقليم كوردستان تُساهم في تقليل التلوث البيئي

منذ 18 ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم لجنة البيئة في إقليم كوردستان صنعان عبدالله، لـ كوردستان :24 إن حكومة إقليم كوردستان نفذت العديد من المشاريع لتنقية الهواء وتقليل التلوث البيئي، بما في ذلك مشروع روناكي "الإنارة"، وبناء الأحزمة الخضراء، بالإضافة إلى إعفاءات من الرسوم الجمركية على المركبات الصديقة للبيئة، المعروفة بالمركبات الكهربائية.

وأضاف عبدالله، اليوم الأحد 7 أيلول 2025، "عملت التشكيلة الحكومية التاسعة، على تنظيف البيئة والهواء في إقليم كوردستان تحت شعار "حماية البيئة واجب وطني"، بما في ذلك مشروع الإنارة، الذي يُعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 4 ملايين مواطن من مشروع الكهرباء على مدار 24 ساعة، مع إطفاء 3200 مولد كهربائي في جميع أنحاء الإقليم.

من أجل تنظيف بيئة كوردستان، أطلقت حكومة إقليم كوردستان، حملة لزيادة نسبة المساحات الخضراء، بما في ذلك الحزام الأخضر حول مدينة أربيل، بالإضافة إلى مشروع الإمداد الطارئ للمياه في أربيل والإعفاء من الرسوم الجمركية على المركبات الصديقة للبيئة، المعروفة بالمركبات الكهربائية.

ولفت المتحدث باسم لجنة البيئة في إقليم كوردستان إلى أن "تأثير إنشاء السدود على مناخ إقليم كوردستان، والتي تم تنفيذها خلال الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان، ويتم تنفيذ عدد منها حاليًا، ويعتبر إغلاق المصافي غير القانونية، شريكًا فعالًا في تنظيف البيئة والمناخ".

يذكر أن مشروع روناكي ساهم في تنظيف البيئة كمايلي:

1- تم حتى الآن إطفاء 3222 مولداً كهربائياً في إقليم كوردستان، 2197 في اربيل، 604 في السليمانية، 356 في دهوك، 65 في حلبجة.

2. إيقاف عمل هذه المولدات يعادل خفض إنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بمقدار مئات الاطنان سنويا.

ومع انتهاء تنفيذ مشروع "روناكي"، سيقل عدد المولدات التي تسبب إنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون السام بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً، ويعادل عدد المولدات الكهربائية التي سيتم إيقاف تشغيلها في إطار الاثار الايجابية لإكمال مشروع روناكي يعادل 1.3 مليون سيارة، وستُقلل هذه الأرقام من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة ٤٪ في إقليم كوردستان.

ومن فوائد هذا المشروع الوطني، منع اختلاط مياه الصرف الصحي والوقود المستخدم مع التربة، و تقليل هدر المياه بمقدار مليون متر مكعب، تُستخدم لتبريد المولدات، الحد من الضوضاء - إذ كانت أصوات المولدات أعلى من الاصوات الطبيعية بنسبة تتراوح بين 50% - 100%.