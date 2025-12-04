طقس العراق.. زخات مطر متوسطة الشدة بدءاً من الغد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الخميس 4 كانون الاول 2025، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية وفي الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة، كالتالي: السليمانية 17، دهوك ونينوى 19، أربيل 20، كركوك وصلاح الدين والأنبار 21، ديالى والنجف الأشرف 22، بغداد 23، كربلاء المقدسة وبابل و واسط 24، الديوانية والمثنى 25، ميسان وذي قار 26، البصرة 27".

وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى وغائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "الأحد القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الوسطى وغزيرة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".

ونوه إلى، أن "طقس يوم الإثنين القادم سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغزيرة في المنطقة الشمالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، تنشط إلى (30-40) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مُسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".