تجنب هذه المشروبات إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم

أربيل (كوردستان24)- إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات بيتا، فمن المرجح أن طبيبك قد حذرك من بعض الأمور، بما فيها تناول بعض المشروبات.

وفي حين أن أدوية ضغط الدم فعالة بشكل عام في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إلا إن بعض المشروبات، مثل شاي الأعشاب والعصائر، قد تتداخل مع آلية عملها أو تسبب آثاراً جانبية غير مرغوب فيها، وفقاً لموقع هيلث.

بعض عصائر الفاكهة

لعل التفاعل الأوسع شيوعاً هو مع عصير الغريب فروت. وفقاً للدكتورة سابرينا إسلام، طبيبة القلب في مركز تيمبل هيلث بالولايات المتحدة، فإن هذا المشروب يُثبط إنزيماً مهماً يُسمى إس واي بي3 إيه4 (CYP3A4) ، الذي يُساعد على استقلاب وتفكيك كثير من أدوية ضغط الدم.

وأضافت سابرينا إسلام "الإفراط في شرب عصير (الغريب فروت) قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستويات هذه الأدوية في مجرى الدم؛ مما قد يُسبب نوبات انخفاض ضغط الدم".

وقال ديفيد مارون، طبيب القلب في عيادة أمراض القلب الوقائية التابعة لجامعة ستانفورد، إن عصائر الفاكهة الأخرى، بما في ذلك عصائر التفاح والحمضيات، كالبرتقال، قد تؤثر أيضاً على كيفية امتصاص الجسم بعض أدوية ضغط الدم ومعالجتها.

الكحول

إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم وتشرب البيرة أو النبيذ أو الكوكتيلات، فقد ترغب بإعادة النظر في ذلك. أفادت إسلام بأن الكحول قد يُعزز تأثيرات بعض أدوية ضغط الدم، بما في ذلك حاصرات قنوات الكالسيوم غير ثنائية الهيدروبيريدين، وحاصرات ألفا، وحاصرات بيتا، وقد يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم.

كما قد يُفاقم الكحول الآثار الجانبية لهذه الأدوية، بما في ذلك الدوخة، والدوار، والإغماء، وتغيرات في معدل ضربات القلب، وفقاً لـ"المعهد الوطني لإدمان الكحول وتعاطيه".

علاوة على ذلك، يُمكن للكحول نفسه أن يرفع ضغط الدم؛ مما قد يُقلل من فوائد الدواء.

المشروبات التي تحتوي الكافيين

يمكن للكافيين أيضاً أن يُقلل من فاعلية أدوية ضغط الدم. تُظهر الأبحاث أن حاصرات بيتا ومدرات البول لا تُعطيان الفاعلية نفسها عند إضافة الكافيين إليها.

يوصي مارون بالحد من تناول الكافيين إلى أقل من 400 مليغرام يومياً؛ أي ما يُعادل نحو الكمية الموجودة في 3 أكواب من القهوة. للتوضيح، يحتوي كوب الشاي عادةً 35 مليغراماً من الكافيين، بينما يحتوي بعض مشروبات الطاقة ما يصل إلى 250 مليغراماً لكل حصة.

شاي عرق السوس

حتى بكميات صغيرة، يمكن لشاي عرق السوس والمشروبات التي تحتوي الجلسرين - وهي مادة كيميائية ذات نكهة موجودة في جذر عرق السوس - أن ترفع ضغط الدم بشكل كبير وتُبطل مفعول أدوية ضغط الدم، وفقاً للدراسات.

يحدث هذا لأن الجلسرين يثبط إنزيماً كلوياً يُحوّل الكورتيزول النشط إلى شكله غير النشط؛ الكورتيزون، كما أوضح مارون. ونتيجةً لذلك؛ قد يتراكم الكورتيزول في الجسم. وأضاف "تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة إلى احتباس الصوديوم، وفقدان البوتاسيوم، وتضخم حجم الدم، وارتفاع ضغط الدم".

شاي الأعشاب

يمكن لكثير من المنتجات العشبية أن تُغير طريقة معالجة الجسم أدوية ضغط الدم، أو امتصاصها، أو التخلص منها.

على سبيل المثال، يمكن أن تتداخل نبتة «سانت جون» مع طريقة استقلاب الأدوية في الكبد، بينما قد يُسبب الجينسينغ والإفيدرا ارتفاعاً في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وفقاً للدكتور هارلان كرومهولز، طبيب القلب في كلية الطب بجامعة ييل.

وقال "قد تُضعف هذه التفاعلات تأثير الدواء أو تُسبب آثاراً جانبية، مثل الدوخة، وانخفاض البوتاسيوم، أو عدم انتظام ضربات القلب".

بالإضافة إلى نبتة سانت جون، والجينسينغ، والإفيدرا، يُوصي كرومهولز بتجنب اليوهمبين والجرعات العالية من مستخلص الشاي الأخضر.

عصائر الخضراوات عالية الصوديوم

قد يزيد بعض عصائر الخضراوات التجارية من مستويات الصوديوم، ويسبب احتباس السوائل في الجسم. قال كرومهولز إن هذا التراكم قد يُجهد الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم مباشرةً. ونتيجةً لذلك؛ قد تُقلل عصائر الخضراوات الغنية بالصوديوم من فوائد أدوية مثل مُدرّات البول، و"مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين"، و"حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين".

وأضاف كرومهولز أنه عند حدوث ذلك، "قد يُعاني المرضى من تورم، وارتفاع في ضغط الدم، أو انخفاض في فاعلية أدويتهم الموصوفة".