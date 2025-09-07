ماكرون يندد بمضي روسيا في منطق الحرب بعد أكبر هجماتها على أوكرانيا

منذ 15 ساعة

أربيل (كوردستان24)- ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بأكبر هجوم جوي تنفذه موسكو على الإطلاق في أوكرانيا، معتبرا أن "روسيا تنغمس بشكل متزايد في منطق الحرب والترهيب".

واستنكر الرئيس الفرنسي على إكس الضربات "العشوائية" التي طاولت مناطق سكنية ومقر الحكومة، مؤكدا أن بلاده ستواصل "بذل كل ما في وسعها لضمان سلام عادل ودائم".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 805 مسيّرات على الأقل و13 صاروخا على أوكرانيا من ليل السبت حتى صباح الأحد، في عدد قياسي جديد منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "هذه الضربات غير المسبوقة، بعد أقل من أسبوعين من هجوم واسع النطاق على كييف، تُمثل تصعيدا جديدا، وتظهر، كما لو كان الأمر يتطلب ذلك، أن روسيا ليس لديها أي نية للسلام".

في حين لم تظهر أي نتائج للجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقناع روسيا بقبول وقف إطلاق النار، تحاول الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، ومن بينها فرنسا، إقناع الولايات المتحدة بتكثيف الضغط على موسكو لحملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأعلن تحالف من 26 دولة، خصوصا أوروبية، استعداده للمشاركة في "قوة طمأنة" في إطار وقف محتمل لإطلاق النار بين موسكو وكييف، عبر نشر قوات في أوكرانيا، على ان تسانده الولايات المتحدة.

AFP