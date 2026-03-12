مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يحذر من استهداف موانئ البلاد ويتوعد برد يشمل منشآت الطاقة في المنطقة

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدر مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للقوات المسلحة الإيرانية تحذيراً شديد اللهجة تجاه أي تحركات عسكرية قد تستهدف الموانئ الإيرانية أو البنى التحتية لقطاع الطاقة في البلاد.

ونقلت وكالة "تسنيم"، عن المتحدث باسم المقر قوله، إن أي اعتداء يستهدف المنشآت الحيوية الإيرانية سيواجه برداً "حاسماً ومديراً"، مشيراً إلى أن نطاق الرد لن يقتصر على مصدر الهجوم فحسب.

ووجه المتحدث تحذيراً مباشراً إلى من وصفها بـ "الدولة المعتدية" وكافة حلفائها، مؤكداً أنه في حال تعرض البنى التحتية للنفط والغاز والموانئ الإيرانية لأي هجوم، فإن ذلك سيؤدي إلى "إشعال النيران في كافة منشآت النفط والغاز بالمنطقة التي تستفيد منها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وتدميرها بالكامل".

وشدد البيان على أن الجاهزية العسكرية الإيرانية تأتي في إطار الردع ضد أي تحرك يستهدف السيادة الاقتصادية والأمنية للجمهورية الإسلامية، محذراً من تداعيات أي تصعيد عسكري على أمن الطاقة العالمي في المنطقة.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة