تحرك في "الشيوخ الأمريكي" لعقد أولى جلسات الرقابة العلنية على الحرب مع إيران

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعرب روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن تطلعه لعقد أولى جلسات الاستماع العلنية لممارسة الرقابة على النزاع القائم مع إيران في وقت قريب.

ووفقاً لما أوردته شبكة "CNN"، يعتزم ويكر استدعاء كبار مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) للمشاركة في هذه الجلسة المرتقبة، رغم عدم تحديد موعد دقيق أو قائمة نهائية بأسماء الحضور حتى الآن.

وفي رده على تساؤلات حول احتمال حضور وزير الدفاع "بيت هيغسيث" ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "دان كين"، صرّح ويكر قائلاً: "لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيل الحضور حالياً، لكنني آمل في عقد جلسات استماع علنية تضم كبار مسؤولي الوزارة". وأضاف مؤكداً بوضوح: "نعم، ستكون هذه ممارسة للرقابة على الحرب ذاتها.. سنجري رقابة فعلية".

ورغم حماسه للخطوة، حرص ويكر على تكرار عبارة "آمل" مرتين بشأن الطابع العلني للجلسة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بهذا الخصوص لم يُتخذ بعد.

يُذكر أن الكونغرس، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، لم يعقد منذ بدء النزاع أي جلسات استماع علنية لممارسة مهامه الرقابية، واكتفى حتى الآن بعقد عدة جلسات سرية مغلقة للأعضاء فقط.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة