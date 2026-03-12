مقتل عنصرَين في كتائب حزب الله العراقية في قصف قاعدة عسكرية قرب بغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قُتل عنصران في كتائب حزب الله العراقية مساء الخميس 12 آذار/مارس 2026 في قصف قاعدة عسكرية تضمّ مقارّ لهيئة الحشد الشعبي في ضواحي العاصمة بغداد، حسبما قال لوكالة فرانس برس مسؤولان في الفصيل الموالي لإيران.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن القاعدة الواقعة في جنوب غرب بغداد، تضمّ قوات في الشرطة الاتحادية وفصائل من هيئة الحشد الشعبي، وهي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، قبل أن ينضوي رسميا ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعا للقوات المسلحة.

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير، استهدفت عدة ضربات مقارّ تابعة لفصائل موالية لإيران في قواعد تابعة للحشد الشعبي. لكن ضربة الخميس هي الأولى على قاعدة مماثلة قرب بغداد.





المصدر: فرانس برس