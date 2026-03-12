إصابة مستشارين عسكريين فرنسيين بهجوم بطائرتين مسيرتين استهدف قوات البيشمركة في أربيل

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر في قوات البيشمركة، مساء اليوم، بتعرض قاعدة عسكرية تابعة لها في حدود محافظة أربيل لهجوم نفذته طائرتان مسيرتان.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، أن الهجوم استهدف "المحور السادس" لقوات البيشمركة الواقع ضمن حدود ناحية "ملا قره".

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من المستشارين العسكريين الفرنسيين بجروح، دون ذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة الإصابات أو حجم الأضرار المادية في الموقع.

يتبع..