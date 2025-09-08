مقتل شرطيين بهجوم مسلح على مركز للشرطة في إزمير غرب تركيا

منذ 15 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بمقتل عنصري شرطة وإصابة ثالث في هجوم مسلح على مركز للشرطة بولاية إزمير غرب تركيا.

وقالت التقارير الإعلامية إن منفذ الهجوم شاب يبلغ من العمر 16 عاما، وقد هاجم مركز الشرطة ببندقية صيد، وتم اعتقاله بعد تنفيذ الهجوم.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن الشرطة أوقفت فتى عمره 16 عاما الاثنين بعد عملية إطلاق نار استهدفت مركزا للشرطة قرب إزمير وأدت إلى مقتل شرطييَن وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وقال الوزير على منصة "إكس" إن "المشتبه به في الحادثة، وهو إ. ب. البالغ 16 عاما، أوقف وتم فتح تحقيق"، بعدما كشف عن اسمي الشرطيين اللذين قتلا وأفاد بأن ثالثا مصاب بجروح خطيرة.

ولم يتضح سبب الهجوم بعد لكن تسجيلا مصوّرا بواسطة هاتف محمول نشره موقع "غرجك غونديم" الإخباري أظهر شخصا يضع قناعا للرأس ويرتدي قميصا أسود اللون يجري على رصيف وهو يحمل بندقية قبل أن يدخل إلى مبنى.

وأظهر مقطع آخر بثته المحطات التلفزيونية التركية مجموعة من المدنيين يحاولون السيطرة على المهاجم المفترض ودفعه لدخول عربة للشرطة.

وذكرت وكالة أنباء دوغان بأن المهاجم استخدم "بندقية ذات ماسورة طويلة" بينما وصف تلفزيون "إن تي في" السلاح بأنه "بندقية بنظام التحميل السريع".

انتشرت الشرطة فورا في أنحاء المنطقة وفرضت إجراءات أمنية مشددة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

من جانبه، ندد رئيس بلدية إزمير جميل توغاي بالهجوم "الغادر" وبعث تعازيه لعائلتي القتيلين في منشور على "إكس".