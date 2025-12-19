نائبان في برلمان كوردستان يدينان اغتيال عقيد شرطة أمام منزله في كركوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أدان النائبان في برلمان إقليم كوردستان، د. جيمس حسدو هيدو ورامي نوري سياوش، حادثة اغتيال عقيد الشرطة زيد عادل صبيح جرجيس، الذي قُتل اليوم الجمعة 19 كانون الأول/ديسمبر 2025، إثر استهدافه من قبل "زمرة مسلحة" أمام باب منزله في مدينة كركوك.

وقال النائبان في بيان مشترك، إنهما "تلقيا نبأ استشهاد العقيد زيد عادل بأسف وقلق بالغين"، مؤكدين أن "الجريمة تمثل سابقة خطيرة في وقت يسعى فيه العراق إلى ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي".

وأشار البيان إلى أن "حادثة الاغتيال لا تشكل تهديداً لأمن كركوك وسكانها فحسب، بل تثير قلقاً متزايداً لدى المسيحيين في المدينة بشأن سلامتهم، ولا سيما مع تزامن الحادثة مع موسم أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة".

وأعلن النائبان "تضامنهما الكامل مع عائلة الشهيد وذويه، ومع المسيحيين عموماً في كركوك"، مطالبين "السلطات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية سريعة وفعالة بحق الجناة، خصوصاً مع توفر مقطع فيديو يوثق عملية الاغتيال، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب".

كما شدد البيان على "ضرورة قيام السلطات المحلية بضمان أمن وسلامة المسيحيين في كركوك"، مؤكداً "أهمية تطبيق القانون وأسس القضاء بما يحقق العدالة".

وفيما يلي نص البيان:

بأسف وقلق، تلقينا خبر استشهاد عقيد الشرطة زيد عادل صبيح جرجيس اليوم الجمعة 19 كانون الأول 2025 على يد زمرة مسلحة استهدفت الشهيد امام باب منزله وهو اعزل مسالم.

هذه السابقة تُعد حدثا جرمياً خطرا في الوقت الذي يسعى العراق إلى إثبات استقراره الأمني والسياسي.

حادثة اغتيال الشهيد زيد عادل ليست فقط تهديدا لأمن كركوك و ساكنيها بل مصدر جديد لقلق المسيحيين في المدينة من ان سلامتهم غير مصونة خصوصا بتزامن الاعتداء السافر هذا من موسم اعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

اننا إذ نعلن تضامننا الكامل مع عائلة و ذوي الشهيد و المسيحيين عموما في كركوك، نتطلع بكل جدية إلى اجراءات قانونية سريعة وفعالة خصوصا مع توفر مقطع فيديو للاغتيال للنيل من المجرمين وفق قواعد القانون وأُسس القضاء والا تمر الجريمة دون ان تنال استحقاقها الاجراءي والعِقابي و أن يتم ضمانة امن وسلامة المسيحيين في كركوك من قبل السلطات المحلية.

السلام والذكر الخالد للشهيد زيد عادل صبيح جرجيس

تعازينا الحارة لعائلته و أهله الكرام

النائب د. جيمس حسدو هيدو.

النائب رامي نوري سياوش

كوردستان العراق

الجمعة 19 كانون الأول 2025