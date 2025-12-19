تركيا تعلن تحطّم مسيرة غرب أراضيها يُعتقد أنها روسية الصنع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت تركيا الجمعة أنّ طائرة مسيّرة تحطّمت الجمعة في منطقة ريفية في شمال غرب البلاد، ويعتقد أنها روسية الصنع.

ويأتي سقوط هذه المسيرة في أعقاب سلسلة حوادث مرتبطة بالنزاع الروسي الأوكراني.

وأفادت وكالة الأنباء الخاصة "دي إتش آي" (DHA) أنّه تمّ رصد المسيرة بالقرب من مدينة إزميت، على بعد حوالى 30 كيلومترا جنوب البحر الأسود.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية في بيان نُشر على منصة إكس، إنّه يُعتقد بأنّ المسيّرة "روسية الصنع من طراز أورالان-10 وتُستخدم لأغراض الاستطلاع والمراقبة وفقا للنتائج الأولية".

وأشارت الوزارة إلى أنّ التحقيقات لا تزال جارية بشأن هذا الحادث، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنّ المسيّرة تضرّرت جراء الحادث.

ويأتي ذلك إثر إسقاط تركيا طائرة مسيرة الإثنين "خارج السيطرة" بعدما اقتربت من المجال الجوي التركي من جهة البحر الأسود.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت من تحول البحر الأسود الى "منطقة مواجهة" بين روسيا وأوكرانيا، وذلك إثر ضربات عدة طالت سفنا في الأسابيع الاخيرة.

وتعرّضت سفينة تركية لأضرار الأسبوع الماضي في غارة جوية روسية بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، وذلك بعد ساعات فقط من حديث إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة في تركمانستان.