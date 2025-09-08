قتلى وجرحى بإطلاق نار في القدس الشرقية

منذ 14 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز نجمة داود الحمراء الإسرائيلي للإسعاف أنه تلقى بلاغات عن سقوط أربعة قتلى في الهجوم في القدس الشرقية وإصابة أكثر من عشرة أشخاص جراء إطلاق نار عند مفرق طرق رئيسي في القدس الشرقية، فيما أفادت الشرطة عن "تحييد" المهاجمين.

وجاء في بيان الإسعاف "في الساعة 10,13 صباحا (07,13 ت غ)، تلقينا بلاغات عن نحو 15 مصابًا، جراء إطلاق نار على ما يبدو، عند مفترق راموت في القدس"، فيما أشارت الشرطة إلى أن التقارير الأولية تفيد بأن "عدة أشخاص أصيبوا نتيجة إطلاق النار، وتم تحييد الإرهابيين".

وقتل أربعة أشخاص في الهجوم بإطلاق النار الذي وقع الإثنين عند مفرق طرق رئيسي في القدس الشرقية، وفق ما أفاد جهاز نجمة داود الحمراء الإسرائيلي للإسعاف مشيرا إلى عدد من الإصابات أيضا.

وأورد الجهاز في بيان أن "فرق الطوارئ والمسعفين أعلنوا وفاة أربعة أشخاص، بينهم رجل يبلغ نحو 50 عاما وثلاثة رجال في الثلاثينيات من العمر"، مضيفًا أن المسعفين يعالجون عددا من المصابين الآخرين، فيما نقل خمسة جرحى إصاباتهم بالغة إلى المستشفيات.