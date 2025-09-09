رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع بوفد من غرفة التجارة الأمريكية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 9 أيلول (سبتمبر) 2025، وفد غرفة التجارة الأمريكية، يترأسه ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة التي تمثل عدداً كبيراً من الشركات الأمريكية.

وفي مستهل الاجتماع، الذي عُقد بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، والقنصل العام الأمريكي لدى الإقليم ويندي غرين، جدّد رئيس الحكومة ترحيبه بالوفد الموسّع، مُعرباً عن امتنان إقليم كوردستان لما تقدمه الولايات المتحدة من تعاون ودعم.

وتناول رئيس الحكومة الإصلاحات الحكومية في مجال تنويع الاقتصاد، ولا سيّما في قطاعات الطاقة والزراعة وتحديث النظام المصرفي ورقمنة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، لافتاً بهذا الصدد إلى نجاح مشروعي (حسابي) و(روناكي).

كما أكد رئيس الحكومة استعداد إقليم كوردستان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

من جانبه، قدّم نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، باسم الوفد، شكره لحكومة إقليم كوردستان على حفاوة الاستقبال، مُبدياً رغبة الوفد في الارتقاء بالعلاقات التجارية مع الإقليم.

وفي ختام الاجتماع، أجاب رئيس الحكومة ونائبه على ما طرحه المشاركون من أسئلة وملاحظات واستفسارات.