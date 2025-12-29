أراوخو يعود إلى تمارين برشلونة بعد غياب لأسابيع

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- عاد الأوروغوياني رونالد أراوخو قلب دفاع برشلونة إلى التمارين الإثنين، بعد غياب لأسابيع لاستراحة لأسباب تتعلق بالصحة النفسية، بحسب وسائل إعلام، مما يعزز خيارات الدفاع لدى متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم قبل ديربي كاتالونيا نهاية الأسبوع.

وشوهد الدولي الأوروغوياني إلى جانب زملائه والمدرب الألماني هانزي فليك خلال حصة تدريبية مفتوحة في ملعب يوهان كرويف التابع للنادي، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وكان فليك أوضح أن أراوخو غير متاح بسبب "مسألة خاصة"، وذلك بعد أيام من تعرض المدافع لانتقادات إثر البطاقة الحمراء التي تسببت في انهيار برشلونة وخسارته أمام تشلسي الإنكليزي 0-3 في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي عودته قبل مواجهة إسبانيول السبت، في وقت يُتوقع أن يغيب قلب الدفاع الآخر، الدنماركي أندرياس كريستنسن، لأشهر عدة بسبب إصابة في الركبة.

ويستعد ملعب "آر سي دي إي" لاستضافة أحد أكثر ديربيات برشلونة إثارة في السنوات الأخيرة، إذ يعيش إسبانيول، صاحب المركز الخامس، واحدا من أفضل مواسمه في الذاكرة الحديثة بعد أن نجا بصعوبة من الهبوط في موسم 2024-2025.