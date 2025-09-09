العراق يعلن إطلاق سراح 25 من مواطنيه محتجزين في ليبيا

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا، أحمد الصحّاف، إطلاق سراح (25) مواطناً عراقياً كانوا محتجزين في ليبيا على خلفية قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية.

وقال الصحّاف في بيانٍ له لوسائل الإعلام، إن “السفارة العراقية في طرابلس نجحت، بعد تنسيق عالٍ مع وزارة الداخلية/ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في دولة ليبيا، في إطلاق سراح المواطنين المحتجزين".

معتبراً أن هذا الأمر "ينعكس إيجاباً على أمن وسلامة العراقيين الذين يقعون ضحايا لشبكات التهريب والاتجار بالبشر”.

وبحسب البيان، فإن "الإفراج جاء نتيجة اتصالات ومتابعات مكثفة أجرتها السفارة مع الجهات الأمنية المختصة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بطرابلس".

وأشار الصحّاف إلى أن "السفارة قدّمت الرعاية الصحية اللازمة للمفرج عنهم، وأصدرت لهم جوازات مرور، فضلاً عن توفير تذاكر سفر مجانية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى العراق".

تأتي هذه الجهود، بحسب البيان، في "إطار تنفيذ سياسة العودة الطوعية التي تنتهجها السفارة العراقية في طرابلس، حرصًا على سلامة مواطنيها وضمان عودتهم إلى بلدهم بكرامة وأمان".