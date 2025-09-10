روبيو : رهبة القوة الأمريكية تُجبر خاطفي تسوركوف على إطلاق سراحها

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الباحثة والطالبة في جامعة برينستون إليزابيث تسوركوف قد أُفرج عنها، مؤكداً أنها ستعود قريباً إلى عائلتها بعد أشهر من الاحتجاز.

وقال روبيو في بيان: "إليزابيث تسوركوف أصبحت حرة. بعد أقل من أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لتعزيز الجهود ضد دبلوماسية الرهائن، أُطلِق سراحها. نشكر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على دعمه في تحرير إليزابيث. هذا مثال واضح على أن السلام يتحقق من خلال القوة."

إليزابيث تسوركوف باحثة تحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، اختفت في العاصمة العراقية بغداد في مارس 2023 أثناء قيامها بأبحاث ميدانية حول قضايا الشرق الأوسط.

تقارير إعلامية ودبلوماسية رجّحت أن جماعة مسلحة موالية كانت وراء احتجازها، فيما طالبت واشنطن مراراً بإطلاق سراحها.

الإفراج عنها يأتي بعد توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمراً تنفيذياً جديداً لتعزيز قدرات الحكومة في مواجهة قضايا احتجاز المواطنين الأمريكيين في الخارج، فيما يُعرف بـ"دبلوماسية الرهائن".

القضية أثارت جدلاً واسعاً نظراً لحساسية وضع تسوركوف كونها تحمل الجنسية الإسرائيلية أيضاً، وهو ما جعل وجودها في العراق مثيراً للجدل.

إطلاق سراح تسوركوف يمثل انفراجة دبلوماسية مهمة بين واشنطن وبغداد، ويعكس – بحسب المسؤولين الأمريكيين – نجاح سياسة الضغط المتبعة من قبل إدارة ترمب لمواجهة احتجاز الرهائن.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن في وقت متأخر من مساء امس، على منصته تروث سوشال إنّ "فصيل كتائب حزب الله أفرج الآن" عن تسوركوف التي قال إنّ "شقيقتها أميركية".

وأضاف أن الباحثة "الآن بأمان في السفارة الأميركية في العراق بعدما تعرّضت للتعذيب على مدى أشهر عدّة".

وفُقد أثر تسوركوف، طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية والباحثة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في آذار/مارس 2023. وفيما اتهمت إسرائيل كتائب حزب الله العراقي بخطفها، لمّح الفصيل وقتها إلى أنّه غير مسؤول عن الأمر.

ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراق بجواز سفر روسي في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون في زيارة لم تكن الأولى لها إلى هذا البلد.