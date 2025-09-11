بولندا تحد من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية بعد خرق مسيرات مجالها الجوي

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الخميس أنها حدت من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية بعد خرق حوالى عشرين مسيرة يعتقد أنها روسية، لمجالها الجوي.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الملاحة الجوية البولندية أن هذه القيود ستستمر حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر وقد اتخذت لضمان الأمن الوطني".

ورصدت السلطات البولندية بدقة 19 خرقًا للمجال الجوي للبلاد بواسطة طائرات روسية مسيّرة. وفي ضوء هذا التطور، تقدّم رئيس الوزراء دونالد توسك والرئيس كارول ناوروكي بتوصية مشتركة لتفعيل المادة الرابعة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نظرًا للطابع غير المسبوق لهذا الهجوم.

قال رئيس الوزراء دونالد توسك في خطابه أمام مجلس النواب: "لقد تحوّلت مشاورات الحلفاء للتو إلى طلب رسمي لتفعيل المادة الرابعة من معاهدة شمال الأطلسي. وتنص هذه المادة على وجوب التشاور بين الأطراف كلما رأت إحداها أن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها مهدَّد".

وأوضح توسك أن خطوة تفعيل المادة الرابعة جاءت بعد محادثات مع الرئيس البولندي كارول ناوروكي، وهو ما أكده الأخير أيضًا في تصريح للصحفيين.

وأضاف: "لقد سبق قرار تفعيل المادة 4 مشاوراتي مع الرئيس، وهي توصيتنا وقرارنا المشترك. أؤكد على هذا التعاون الجيد، لأننا جميعًا ندرك حجم الظروف السياسية التي نعمل في إطارها. الأمر ليس سهلاً، ونحن نعي تمامًا ما يفرّقنا والاختلافات القائمة بيننا، ولهذا أود أن أشدد بارتياح على أن تعاون مؤسسات الدولة كافة ورؤسائها كان بالفعل مثاليًا".

وتنص المادة الرابعة من معاهدة شمال الأطلسي، المعروفة أيضًا باسم معاهدة واشنطن، على حق الدول الأعضاء في الحلف بعقد مشاورات مشتركة إذا اعتبر أي منها أن حدوده أو استقلاله السياسي أو أمنه مهدد.

