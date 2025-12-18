رئيس الحكومة يهنئ الإيزيديين بحلول عيد صوم إيزي ويؤكد الالتزام بصون حقوقهم

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 18 كانون الأول (ديسمبر) 2025، تهنئة إلى عموم الإيزيديين بمناسبة حلول عيد صوم إيزي.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول عيد (صوم إيزي)، أتقدم بأحرّ التهاني وأزكى التبريكات إلى أخواتنا وإخواننا الإيزيديين في كوردستان وسائر أنحاء العالم، آملاً لكم أن تقضوا أيام هذا العيد في أجواء مليئة بالأفراح والطمأنينة والمسرّات.

وإذ نجدد في هذه المناسبة التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان الثابت بدعم حقوق الإيزيديين وتلبية مطالبهم المشروعة، فإننا نشدد على العمل المستمر لتعزيز قيم التعايش السلمي وثقافة التآخي التي تجمع كافة المكونات في إقليم كوردستان.

عيدٌكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

18 كانون الأول 2025