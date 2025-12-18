ألمانيا تؤكد التزامها بدعم التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد في إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل الألماني في أربيل، ألبريخت فون ويتكه، أن ألمانيا تفخر بشراكة طويلة الأمد وقائمة على الثقة مع إقليم كوردستان، تمتد لتشمل الجانبين الأمني والتجاري على حد سواء.

وقال فون ويتكه، خلال مؤتمر عشاء لغرفة التجارة الألمانية في العراق، اليوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، إن الشركات والتكنولوجيا الألمانية تواصل أداء دور محوري في عدد من القطاعات الحيوية في الإقليم، ولا سيما البنية التحتية والصناعة والزراعة.

وأوضح أن هذا الدور يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية الجديدة تؤمن بأن أسس الاستقرار المستدام تقوم على تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية.

وبيّن القنصل الألماني أن هذا التوجه يمثل مصلحة مشتركة لكل من ألمانيا وإقليم كوردستان، ويعكس متانة الشراكة بين الجانبين.