غيراسيموف يحذّر: استئناف واشنطن للتجارب النووية سيقابَل بإجراءات روسية مضادة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، من أن استئناف الولايات المتحدة إجراء التجارب النووية سيقابَل بردود فعل مضادة مناسبة من جانب روسيا.

وجاء ذلك خلال إحاطة قدّمها للضباط العسكريين الملحقين لدى الدول الأجنبية، اليوم الخميس، حيث أكد أنه "في حال استئناف الجانب الأمريكي لهذه التجارب، ستتخذ روسيا إجراءات مضادة مناسبة".

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين الكبريين، ولا سيما مع تزايد المخاوف من انهيار منظومة الحد من التسلح.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 30 أكتوبر، أنه وجّه وزارة الحرب (البنتاغون) لاستئناف التجارب النووية، من دون أن تكشف الإدارة الأمريكية عن طبيعة هذه التجارب المزمع تنفيذها.

وفي ردّ على التصريحات الأمريكية، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال تخلّت واشنطن فعلياً عن حظر الاختبارات النووية.

كما شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن روسيا ستباشر بإجراء تجاربها النووية الخاصة إذا أقدمت أي قوة نووية أخرى على استئناف هذا النوع من التجارب.

المصدر: وكالات