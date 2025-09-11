حكومة إقليم كوردستان تقدم أكبر خدمة للحجاج هذا العام

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة في كوردستان أن عملية تسجيل أسماء الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 2025 متواصلة حتى 20 أيلول/سبتمبر الجاري، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو مراجعة أي دائرة رسمية.

وبحسب البيان، بلغ عدد المسجلين حتى اليوم 68,400 شخص، فيما يتواصل تسجيل الطلبات إلكترونيًا عبر بوابة الحج المخصصة لهذا الغرض، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر والأكثر تطورًا لخدمة الحجاج في الإقليم.

إشراف مباشر وتعاون حكومي

وأشار البيان إلى أن هذه الخدمة جاءت بتوجيه وإشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبالتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وهيئة تقنية المعلومات، بما يضمن تقديم أفضل التسهيلات للمواطنين دون تكبد عناء المراجعة أو تقديم مستندات ورقية أو صور فوتوغرافية.

إنجاز تقني وخدمة متعددة اللغات

وأشاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة كاروان ستوني، بالدور الكبير لدائرة التكنولوجيا والمعلومات، وبخاصة رئيسها هيوا أفندي وكادرها الفني، الذين عملوا على مدار الساعة لإنجاح العملية. وذكر أن النظام الإلكتروني صُمم بأيدٍ محلية، ويُتيح الخدمة بأربع لغات: الكوردية (سوراني وكرمانجي)، العربية والإنجليزية، مما يجعله من أبرز المشاريع الرقمية لحكومة الإقليم.

تفاعل المواطنين ومرحلة التدقيق

وأوضح المتحدث بأسم هيئة الحج والعمرة، أن المواطنين يمكنهم متابعة طلباتهم وتأكيدها عبر هواتفهم المحمولة أو حساباتهم الرقمية، حيث وصل عدد الطلبات المكتملة إلى نحو 7,789 طلباً بانتظار استكمال بياناتها. ودعا جميع المتقدمين إلى متابعة تحديث طلباتهم لضمان إدراج أسمائهم.

نحو موسم حج 2026

وبيّن البيان أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن يقترب من 40 ألف طلب مكتمل، فيما يواصل العدد الارتفاع يوميًا حتى إغلاق باب التسجيل. وبعد انتهاء المرحلة الحالية، ستُجرى عملية التدقيق الإلكتروني للأسماء عبر بوابة الحج، بإشراف مجلس وزراء الإقليم وهيئة تقنية المعلومات، ليتم لاحقًا رفع الأسماء النهائية للسلطات المختصة في موسم حج 2026.