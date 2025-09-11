وزير صحة إقليم كوردستان يدعو بغداد لعدم استثناء الإقليم من المنح الدولية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعا وزير صحة حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى عدم استثناء الإقليم من المنح والمساعدات الدولية المخصصة للعراق، مطالباً في الوقت نفسه بصرف المستحقات المالية للأطباء والملاكات الصحية في كوردستان، الذين أشرفوا على حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المدن والأرياف والمناطق النائية وشملت نحو 700 ألف طفل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده برزنجي يوم الخميس 11 أيلول/سبتمبر 2025 في أربيل، حيث أشار إلى أن القطاع الصحي في الإقليم مرّ بتحديات كبيرة نتيجة الأزمات الاقتصادية، وحرب داعش، وجائحة كورونا، لكنه مع ذلك تمكن من تطوير الخدمات الطبية وتعزيزها.

وأضاف أن لدى وزارة الصحة في الإقليم تنسيقاً وثيقاً مع منظمة الصحة العالمية، خصوصاً في أوقات الأزمات، مشيداً بدعم رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لخطط إصلاح وتطوير القطاع الصحي.

مشروع قانون للتأمين الصحي

وكشف وزير الصحة عن إعداد مسودة قانون للتأمين الصحي، جرى إقرارها في مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري، ومن المقرر عرضها قريباً على برلمان كوردستان للتصويت عليها وتحويلها إلى قانون نافذ، مؤكداً أن هذا التشريع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مكافحة المخدرات

وأشار برزنجي إلى أن إقليم كوردستان يُعد نموذجاً ناجحاً في مكافحة المخدرات، لاسيما في عهد الكابينة التاسعة، حيث تم إصدار قانون خاص عام 2020 للحد من انتشار المواد المخدرة، كما أنشئ مركز متخصص لعلاج المدمنين.

مطالبات عاجلة

وبيّن وزير الصحة أن الوزارة طلبت من منظمة الصحة العالمية ممارسة ضغوط على الحكومة الاتحادية لتأمين الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية للإقليم، مؤكداً ضرورة إشراك كوردستان في جميع المساعدات الدولية التي تُقدَّم للعراق.

كما جدد مطالبته الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية للأطباء والملاكات الصحية في الإقليم، وعدم تجاهل جهودهم الكبيرة في إنجاح حملات التطعيم الوطنية التي وصلت إلى أبعد القرى والمناطق النائية.