الآلوسي: لا تذبحوا وحدة العراق بقطع رواتب الموظفين فقوة بغداد بكوردستان

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعا السياسي العراقي مثال الآلوسي، اليوم الخميس 11 أيلول 2025، ما أسماهم بحكام الخضراء، إلى عدم "ذبح وحدة العراق بقطع رواتب الموظفين فقوة بغداد بكوردستان.

وقال خلال منشور على إيكس" "إلى حكام الخضراء اليوم ذكرى ثورة أيلول للشعب الكوردي والتي مهدت لاتفاقية آذار 1970 امس في أربيل تبضعت بسوق شيخ الله كان خاليا يفتقر إلى بهجته وزحمة الشاري والبائع فيه سادتي حباً بالعراق لا تذبحوا وحدة #العراق بقطع رواتب الموظفين وحقوق #كوردستان فقوة بغداد بكوردستان".