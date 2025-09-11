نيجيرفان بارزاني: يجب أن نعمل جميعاً على حماية حقوقنا ومكاسبنا لنبلغ بشعبنا بر الأمان

منذ 5 ساعات

أربيل (كودستان24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 11 أيلول 2025، بياناً في الذكرى الرابعة والستين لانطلاقة ثورة أيلول المجيدة.

وأدناه نص البيان:

اليوم، وفي الذكرى الرابعة والستين لانطلاقة ثورة أيلول المجيدة، نستذكر قائد ثورة وشعب كوردستان، البارزاني الخالد، وجميع القادة والبيشمركة الأبطال والمخلصين لكوردستان، ونكرّم ذكرى الذين شاركوا فيها واشتركوا بها وكانوا قوتها وساعدها الذي لا يلين، ونحيي أرواح الشهداء وعائلاتهم وذويهم الشامخين.

انطلقت ثورة أيلول المجيدة في فترة معقدة وعصيبة كان شعب كوردستان يتعرض فيها للظلم والإنكار من كل جهة، وأصبحت الثورة الهوية والأساس للفكر القومي والوطني، ونفخت روحاً جديدة في الكوردستانيين للنهوض والتصدي. أصبحت المظلة الجامعة لجميع الطبقات والشرائح، وأسمعت العالم أجمع صوت الحق الجهور والنداء المطالب بالحق والحرية لشعب كوردستان، ليبرز كشعب حي محب للحياة وللسلام.

في هذه الذكرى، نؤكد على الأهداف والمبادئ والقيم السامية للثورة، والمتمثلة في الحرية والديمقراطية والتلاحم وقبول الآخر والتسامح والسلام. وكما أن ثورة أيلول كانت ثورة كل مكونات كوردستان، وكان الجميع فيها صفاً واحداً متلاحماً يناضل ويضحي من أجل هدف واحد، يجب أن يعمل الجميع اليوم أيضاً على حماية حقوقنا ومكاسبنا لنبلغ بشعبنا وبلدنا بر الأمان.

المجد والعزة لذكرى ثورة أيلول، وتحية وسلاماً للأرواح الطاهرة للشهداء.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

11 أيلول 2025