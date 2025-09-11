اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد خرق مسيّرات مجال بولندا الجوي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الخارجية البولندية الخميس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بعدما خرقت مسيّرات قالت وارسو إنها روسية مجالها الجوي.

وأفادت في منشور على "إكس" "بناء على طلب بولندا، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن خرق روسيا المجال الجوي البولندي".

كما أعلنت بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في وقت سابق من اليوم الخميس أنها حدت من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية غداة خرق حوالى عشرين مسيرة يعتقد أنها روسية، لمجالها الجوي.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الملاحة الجوية البولندية أن الملاحة الجوية على طول حدود بولندا مع بيلاروس وأوكرانيا ستكون محظورة على الرحلات المدنية مع استثناءات قليلة جدا اعتبارا من الخميس وحتى التاسع من كانون الأول/ديسمبر.

وأضافت أن هذه التدابير "اتخذت لضمان الأمن الوطني".

وقالت السلطات البولندية إن مجالها الجوي اخترق 19 مرة الأربعاء وأن ثلاث مسيّرات على الأقل أسقطت. ولم تسفر هذه الخروق عن سقوط ضحايا ألا ان منزلا وسيارة تعرضا لأضرار في شرق البلاد.