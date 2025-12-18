جوان روژبیانی: الديمقراطي الكوردستاني حدد وفدين للتفاوض في تشكيل حكومتي العراق وكوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- عُقد اليوم الخميس، 18 كانون الثاني 2025، اجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الرئيس مسعود بارزاني وبحضور نائبيه، وأعضاء اللجنة المركزية.

وفي هذا الصدد، أعلنت جوان روژبیانی، عضو اللجنة المركزية للحزب، لكوردستان24: في الاجتماع تم مناقشة نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، وتم تحديد وفدين تفاوضيين منفصلين لمناقشة تشكيل الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان.

وفيما يتعلق بأسلوب المفاوضات، أشارت روژبیانی، إلى أنه هذه المرة، وبحسب نتائج الانتخابات، يجب أن يكون أسلوب وفد التفاوض لتشكيل الحكومة مختلفاً عما كان عليه قبل الانتخابات.

وبخصوص مسألة المناصب السيادية، أوضحت: أن "منصب رئيس الجمهورية من حصة الكورد، لكن ليس شرطاً أن يكون هذا المنصب فقط للحزب الديمقراطي أو الاتحاد الوطني، لذلك ستجري مناقشات حول أي طرف كوردي سيحصل عليه".

وفي الختام، أعلن أن الحوار والتفاوض مع الاتحاد الوطني الكوردستاني سيستمر، وسيتم أيضاً مناقشة توزيع المناصب، مؤكداً: "إذا كان الحزب الديمقراطي قد توصل سابقاً إلى اتفاق بشأن بعض المناصب لتحقيق التوازن، فقد تتغير هذه المرة أساليب الحوار".