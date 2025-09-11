ديندار زيباري يبحث مع القنصل البريطاني خطة حقوق الإنسان وتوصيات الأمم المتحدة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الخميس 11 أيلول 2025، القنصل العام للمملكة المتحدة في أربيل، أندرو بيزلي، والوفد المرافق له.

وقال بيان صادر عن مكتب منسق التوصيات الدولية، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه في مستهل اللقاء، جرى التباحث حول التقرير الأخير لخطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021-2025)، المقرر أن يُعرض قريباً في اجتماع مجلس الوزراء كتقرير ختامي للخطة.

وجرى التأكيد في هذا التقرير على الآليات التي وضعتها حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ التوصيات الدولية.

كما تطرقا إلى الاجتماع الأولي لمراجعة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) مطلع هذا العام، والتوصيات المقدمة لحكومة إقليم كوردستان.

وأشار زيباري إلى الآلية التي يعتمدها مكتب منسق التوصيات الدولية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لضمان مشاركة فعّالة لحكومة إقليم كوردستان في الحوارات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها العراق، حيث تصل خطوات حكومة إقليم كوردستان بشكل مباشر إلى الجهات الدولية المعنية.

وفي جانب آخر من اللقاء، نُوقشت التطورات الحاصلة في إقليم كوردستان في مجالات حرية الصحافة، ومكافحة الفساد، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، والحقوق والحريات العامة والدينية، إضافةً إلى الحوكمة الرشيدة.

كما أخذ زيباري ملاحظات وانطباعات التي أبداها القنصل العام للملكة المتحدة بعين الاعتبار.

وأشاد زيباي بدور حكومة بريطانيا خلال المراحل المختلفة من تجربة الحكم في إقليم كوردستان، وبالدعم والمساندة التي قدمتها في تعزيز دور المؤسسات وبناء القدرات القضائية.

وطالب زيباري القنصل البريطاني استمرار دعمهم خلال المراحل المقبلة في تنفيذ التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة للأعوام 2026-2030، لما سيكون لذلك من أثر ملموس، خاصة في المجالات التي ما زالت تواجه تحديات.

وفي ختام اللقاء، أكد زيباري على أن مكتبه على استعداد لتقديم كل التسهيلات الممكنة من أجل دعم وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات ذات الصلة في كوردستان مع الجهات الدولية، ومنها القنصلية العامة للمملكة المتحدة.