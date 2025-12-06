آمنة زكري: رؤية الرئيس بارزاني هي أنّ مئة عام من الحوار خيرٌ من ساعة حرب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شاركت آمنة زكري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مؤتمر دولي خاص بالسلام عُقد في إسطنبول، حيث تناولت في كلمتها الرؤية الاستراتيجية للرئيس بارزاني بشأن القضية الكوردية واستقرار المنطقة.

ووفقاً لما قالتْه خلال الكلمة، فإن الفلسفة السياسية للرئيس بارزاني تقوم على مبدأ ثابت لا يتغيّر، وهو الإيمان الكامل بالحوار كأداة وحيدة للوصول إلى التفاهم بين الشعوب وترسيخ الديمقراطية.

وشدّدت زكري على أنّ دعم الرئيس بارزاني لعملية السلام يستند إلى هذا المبدأ، مؤكدةً أنه لو استمرت الحوارات طويلاً وحتى لو امتدت إلى مئة عام فهي تظلّ أفضل بكثير من خيار الحرب والدمار، لأنّ الحياة الكريمة والاستقرار لا يمكن تحقيقهما إلا عبر طاولة الحوار.

وفي جزء آخر من كلمتها، أشارت آمنة زكري إلى دور الوساطة الذي لعبه الرئيس بارزاني بين الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، مؤكدةً أنّ الرسالة الأساسية هي أنّ الرئيس بارزاني كان دائماً سبّاقاً للدفع نحو حلّ القضية الكوردية في شمال كوردستان بالطرق المدنية والسياسية، بعيداً عن خيار الحرب.

كما شددت عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني على أنّ دار الرئيس بارزاني ستظل بمثابة مظلة جامعة لكل الكورد، وأن كل خطوة تُتخذ باتجاه السلام لا تُستقبل بالترحيب فحسب، بل تحظى أيضاً بالدعم بكل ما هو متاح من إمكانات.