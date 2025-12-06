نيجيرفان بارزاني يؤكد دعم إقليم كوردستان لعملية السلام في تركيا

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في رسالة موجهة إلى المؤتمر الدولي للسلام والمجتمع الديمقراطي الذي نظمه حزب "DEM" وعُقد في إسطنبول، جدد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، التأكيد على كل الدعم من إقليم كوردستان لإنجاح عملية السلام في تركيا.

وقد قُرئت الرسالة من قبل دلشاد شهاب، ممثل السيد رئيس إقليم كوردستان. وفيما يلي نصها:

السادة منظمو المؤتمر

الضيوف والمشاركون الأعزاء

طاب يومكم

أشكركم جزيلاً على دعوتي لهذا المؤتمر

إن رؤيتنا للسلام في إقليم كوردستان هي رؤية ثابتة واستراتيجية. نحن نؤمن بأن السلام ليس مجرد صمت السلاح، بل هو عملية لبناء الثقة، وقبول الآخر، وإيجاد النقاط المشتركة وسط الاختلافات.

إن العنف والصراع لم يجلبا للشعوب سوى الدمار والتخلف. ولكن كلما فُتح باب الحوار، وكلما توفرت الإرادة السياسية للسلام، سنحت فرص كبيرة للتطور والاستقرار.

تركيا دولة مهمة وجار استراتيجي لنا. إن استقرار وتقدم تركيا لهما تأثير مباشر على استقرار العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بأسرها. تركيا تكون أقوى في ظل السلام، ويمكنها أن تلعب دوراً أكبر في المنطقة.

في السنوات الماضية، دعمنا السلام بشتى الطرق. وقد أثبتت تلك المرحلة أن الحوار يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة للجميع. واليوم أيضاً، نجدد تأكيدنا على كل دعمنا لإنجاح السلام. سيظل إقليم كوردستان، كما هو دائماً، عاملاً للاستقرار في المنطقة.

إن عمليةً مهمة كهذه في مرحلة حساسة كهذه، قد تعترضها عقبات، ولكن يجب ألا تكون تلك العقبات سبباً للفتور تجاه السلام. إن نجاح السلام يتطلب نفساً طويلاً. ومهما تطلب الأمر من وقت، فإنه يستدعي الاستمرار.

وهنا أود أن أشيد بالرئيس رجب طيب أردوغان لدوره المهم ورؤيته الشجاعة في الانفتاح نحو السلام. هذه خطوة تاريخية تتطلب إرادة سياسية قوية، وشجاعة، وجرأة، وتضحية، وروحاً من المسؤولية.

كما نشيد بعبدالله أوجلان ودولت بهجلي وجميع الشخصيات والأطراف الحريصة على السلام والتي تعمل من أجل انتصار السلام والعيش المشترك. كل أولئك الذين يدركون أن المستقبل يُبنى فقط على أساس السلام والاستقرار.

في الختام، أتمنى النجاح لمؤتمركم

شكراً جزيلاً لكم

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

2025/12/6