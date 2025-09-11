شيوخ العشائر يطالبون الحكومة وضع حد للسلاح المنفلت بقوة القانون

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجود اكثر من 15 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة، اصبحت تشكل خطرا كبير على المجتمع، فما تملكه الفصائل والعشائر من سلاح قادر على تمويل دولة كما يقول البعض، في وقت طالب فيه شيوخ العشائر بضرورة وضع حد الموضوع.

السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة بات يرعب المواطنين اكثر من اي وقت، حيث الاعداد الضخمة والمتنوعة لتلك الاسلحة بما فيها المتوسطة و حتى الثقيلة هي من ترهب الشارع خصوصاً عند حدوث نزاعات عشائرية، والتي في الغالب ما تكون سبب في سقوط اعداد من القتلى والجرحى، الامر الذي دفع شيوخ العشائر مطالبة الحكومة لوضع حد لهذا الموضوع بقوة القانون كما هو الحال في اقليم كوردستان.

وقال شياع جاسم البهادلي شيخ عشيرة البهادل لكوردستان24، "نحن ندعو ونطلب ان تعمل الدولة بقوة وحسم وتمنع اطلاق النار في كل محافظات العراق، كوردستان جزء من العراق ولديها عشائر ايضا مثلنا واعدادهم كبيرة، لكن لا يوجد عندهم قتال ونزاعات عشائرية، وهذا دليل على قوة القانون، والقانون يحمي المواطنين من الدكات العشائرية والصراعات العشائرية وخصوصا في جنوب العراق التي تحدث بكثرة".

وفي بغداد وبالتحديد منطقة المعامل التي تشهد حملة امنية مكثفة، في محاولة وعلى ما يبدو للسيطرة ع السلاح المنفلت، والذي تسبب قبل يومين في سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم عدد من منتسبي الاجهزة الامنية بسبب نزاع عشائري ايضاً.

وقال العقيد عباس البهادلي الناطق باسم وزارة الداخلية لكوردستان24، "حملة مداهمات وتفتيش والقاء قبض على الخارجين عن القانون في أحياء الرشاد والسعادة بدعم واسناد الشرطة الاتحادية والرد السريع والنجدة المحلية ومكافحة المخدرات ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والقطاعات الاخرى، حيث تم القاء القبض على مجموعات خارجة على القانون وكذلك اسلحة متنوعة ومواد مخدرة متنوعة".

ويرجع مختصون في الشأن الامني النزاعات العشائرية الى ضعف القانون من جهة و ظهور جهات وجماعات مسلحة موازية للقوات الامنية وبالتالي انتشار السلاح وشبه غياب لسلطة الدولة.

تقرير: سيف علي – كوردستان24