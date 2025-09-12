روما وأنقرة تعززان تعاونهما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وقّع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره التركي هاكان فيدان في روما الخميس اتفاقيةً لتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولا سيّما من ليبيا.

و"الوثيقة التنفيذية" التي وقّعها الوزيران تنصّ على تعزيز التعاون بين خفر السواحل الإيطالية والتركية لمكافحة "الإتجار بالبشر" و"الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، بحسب ما أعلن تاياني خلال مؤتمر صحافي مشترك.

وأضاف الوزير الإيطالي "سيكون هذا مفيدا للغاية في ليبيا، لا سيّما في منع مغادرة" المهاجرين غير الشرعيين نحو بلاده.

وتابع "سنعمل معا لتدريب قوات إنفاذ القانون على تفكيك الشبكات الإجرامية في البحر الأبيض المتوسط".

من جانبه، أكّد فيدان عزمه على "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين إيطاليا وتركيا، مشدّدا على ضرورة السعي للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا وضمان "استقرارها".

وشدّد تاياني بدوره على أنّه "لبلدينا مصلحة في استقرار ليبيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضاف قمة مصغّرة في إسطنبول في مطلع آب/أغسطس شاركت فيها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، وذلك لمناقشة الهجرة والاستقرار في ليبيا.

ولا تزال ليبيا وجهة مفضّلة للعديد من المهاجرين الأفارقة الساعين للتسلّل إلى أوروبا، ولا سيما من بوابة السواحل اليونانية والإيطالية.

ووقّع الاتحاد الأوروبي في 2016 اتفاقية مع تركيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.