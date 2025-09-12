الكرملين يؤكد أن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا "متوقفة"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الكرملين الجمعة أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا "متوقفة" في ظل تعثّر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حد للنزاع المتواصل منذ ثلاث سنوات ونصف.

وانخرط ترامب الذي يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للقتال، في سلسلة أنشطة دبلوماسية شملت استضافة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إلا أن موسكو واصلت هجومها وضرباتها الجوية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين بينهم مراسل فرانس برس "لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبر قنوات. لكن في الوقت الحالي، من الأدق على الأرجح التحدّث عن توقف" المفاوضات.

وحذّر من المبالغة في التفاؤل بأن تفضي عملية التفاوض إلى نتائج فورية.

استبعد بوتين عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يقول إن عقد قمة يعد أمرا غاية في الأهمية لكسر الجمود.

وتصعّد روسيا هجماتها على أوكرانيا ونفّذت أكبر هجوم جوي على الإطلاق الأسبوع الماضي أودى بعدد من الأشخاص وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى حكومي في كييف.

وفشلت ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول في تحقيق أي اختراق.

وتمسّكت روسيا بمجموعة مطالب متشددة من بينها تخلي أوكرانيا بالكامل عن منطقة دونباس (شرق) والتي ما زالت تسيطر على أجزاء منها.

رفضت كييف من جانبها التنازل عن الأراضي وتطالب بنشر قوات أوروبية في أوكرانيا كقوة لحفظ السلام، وهو أمر تعتبره موسكو غير مقبول.