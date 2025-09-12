الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي على خلفية الهجوم "الجبان" في قطر

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، أنها استدعت نائب السفير الإسرائيلي في أبوظبي، على خلفية الهجوم غير المسبوق للدولة العبرية الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في قطر.

ونفذت إسرائيل الثلاثاء ضربة غير مسبوقة في الدوحة استهدفت قادة في حركة حماس، لكن الحركة الفلسطينية قالت إن كبار مسؤوليها نجوا، فيما قتل ستة أشخاص بينهم رجل أمن قطري.

وعكر الهجوم الإسرائيلي الهدوء في منطقة الخليج التي تعتبر منطقة آمنة في شرق أوسط مضطرب، وقوبل بإدانة شديدة وتضامن من بلدان الخليج.

وأشار البيان الإماراتي الجمعة إلى أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي "استدعت (...) نائب السفير الإسرائيلي لدى الدولة دايفيد احد هورساندي، وأبلغته إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأعاد البيان التأكيد على أن "هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر (...) وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك".

ويشكّل هذا الاستدعاء الإدانة الأشد التي تصدر عن أبوظبي بحق إسرائيل.

رد جماعي

كانت الإمارات، إلى جانب البحرين، أول دولتين خليجيتين تُطبّعان العلاقات مع إسرائيل عام 2020، لكنها أدانت مراراً أفعال إسرائيل في غزة.

وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة الفلسطينية منذ العام 2012 بمباركة من واشنطن التي سعت للإبقاء على قناة اتصال مع حماس.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأربعاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه يأمل برد جماعي إقليمي على الهجوم، وإن مؤتمراً عربياً-إسلامياً سيعقد في يومي الأحد والاثنين الدوحة لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري في وقت لاحق الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وتعد قطر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة، إلى جانب الإمارات.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق على قرار إسرائيل باتخاذ إجراء عسكري، لافتاً إلى أنه لم يُبلّغ مسبقاً، وعندما علم، طلب من مبعوثه ستيف ويتكوف تحذير قطر على الفور، لكن الهجوم كان قد بدأ بالفعل.

وكان مجلس الأمن الدولي دان الخميس الضربات التي تعرضت لها قطر، من دون أن يأتي على ذكر الدولة العبرية بالاسم.

وفي البيان الذي يتطلب موافقة كل أعضاء المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة الحليفة الوثيقة لإسرائيل، أعربت الدول الـ15 عن "إدانتها للضربات الأخيرة على الدوحة، وهي أرض وسيط محوري" في جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدة "دعمها سيادة قطر وسلامة أراضيها".

ومنذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما أعقبه من حرب إسرائيلية على قطاع غزة، ظل مجلس الأمن عاجزاً إلى حد كبير عن اتخاذ أي إجراء بسبب الاستخدام المتكرر لحق النقض وخاصة من جانب الولايات المتحدة.

المصدر: فرانس برس