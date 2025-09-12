اعتقال 32 أجنبياً مخالفاً للإقامة ضمن عملية أمنية شرقي بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ألقت قيادة عمليات بغداد، القبض على 68 متهماً، بينهم 32 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة في مناطق (حي طارق، الدسيم، سبع قصور) شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيانٍ لها، أنها نفّذت عملية أمنية صباح اليوم الجمعة في مناطق (حي طارق ، الدسيم، سبع قصور) شرقي العاصمة بغداد لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة أوكار السلاح غير المرخص".

وأوضح البيان، أن العملية "نتجت عنها إلقاء القبض على (36) متهما وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالإرهاب وآخر بجرائم القتل و(32) أجنبيا مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، كما أسفرت العملية أيضا عن ضبط اعداد من الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة".

وأشار البيان إلى أن "العملية جاءت عبر تشكيلات الفرقة (الخامسة شرطة اتحادية) وقيادة شرطة بغداد الرصافة، بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".