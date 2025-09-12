بتوجيه من مسرور بارزاني.. توزيع قطع أراضي على أكثر من 5 الاف معلم ومعلمة في كركوك

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد مدير تربية الدراسة الكوردية في كركوك، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان وافق على توزيع قطع أراضي للمعلمين وموظفي تربية الدراسة الكوردية في كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم.

وقال مدير تربية الدراسة الكوردية كامران علي لكوردستان24، "منذ عام 2003 حرم المعلمون وموظفوا تربية الدراسة الكوردية في كركوك والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم من المنح والقرارات الحكومية التي تصب في مصلحة الموظفين، وهذا القرار الذي أصدره مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان أثبت ان هوية كركوك كوردستانية، وان المعلمين والموظفين الكورد في هذه المناطق هم موظفو كوردستان".

وأضاف أن اللجان تعمل على هذا الموضوع منذ أربعة أشهر، مشيرا إلى أن المستفيدين من قرار رئيس الوزراء مسرور بارزاني يبلغ عددهم نحو 5 آلاف و841 شخصا.

وأشار كامران علي الى انه، "الاجراءات الادارية في مراحلها الاخيرة، وتم ابلاغنا من قبل ديوان رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان ان قرار رئيس الحكومة مسرور بارزاني سيتم تطبيقه وهو توزيع الاراضي على المعلمين وموظفي تربية الدراسة الكوردية في كركوك والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، وقد ابلغونا بانه تم تخصيص قطع اراضي في مواقع جيدة بكوردستان".