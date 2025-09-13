مستشفى آزادي في كركوك تعلن استقبال جثامين 4 مواطنين و5مصابين جراء حادث مروري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وقع حادث سير مروّع صباح السبت 13 أيلول 2025، بالقرب من “هەفتەبازار” في كركوك، أسفر عن مصرع طالبين وسائقين اثنين، وإصابة خمسة أشخاص آخرين بجروح.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24 في كركوك، سوران كاميران، فإن سيارة من نوع “أوبل فيكترا” كانت تقلّ سائقاً وخمسة أشخاص، اصطدمت بدايةً بعدد من المارة، ثم فقد السائق السيطرة عليها فاصطدمت بشاحنتين، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

أحد حراس مقر حزب سياسي قريب من مكان الحادث قال لكوردستان24: “في الساعة 7:25 سمعت دويّ اصطدام قوي، هرعت إلى مكان الحادث وشاهدت غباراً كثيفاً، ورأيت جثتين على الطريق، وأحد المصابين كان لايزال على قيد الحياة لكنه فارقها بعد وقت قصير، إضافة إلى سائق إحدى الشاحنات الذي توفي على الفور”.

من جهته، صرّح العقيد عامر نريمان، المتحدث باسم شرطة مرور كركوك، لكوردستان24 قائلاً: صباح اليوم، سيارة من نوع أوبل فيكترا تقلّ سائقاً وخمسة طلاب كانوا في طريقهم إلى الامتحان، بينما كانت ثلاث شاحنات متوقفة على جانب الطريق، اصطدمت السيارة بإحداها. السائقان الآخران توقفا لمساعدة زميلهما، وأثناء محاولتهم رفع الشاحنة المتعطلة جاءت السيارة مسرعة وفقد السائق السيطرة عند المنعطف، فاصطدمت بقوة بالشاحنات الثلاث، ما أدى إلى إصابة السائقين ومقتل أحدهم على الفور. كما انحرفت السيارة لتصطدم بالمرايا الجانبية لإحدى الشاحنات فتحطمت وتسببت بإصابة الركاب. من بين ستة طلاب في السيارة، قُتل اثنان وأصيب أربعة بجروح”.

وأضاف: نوجّه باستمرار إرشادات للسائقين لتخفيف السرعة سواء داخل المدينة أو خارجها، لكن أغلبهم لا يلتزمون، وهذا يؤدي إلى حوادث وكوارث متكررة. طالبنا محافظ كركوك بزيادة كاميرات مراقبة السرعة في الشوارع لأن السائقين يخشون الغرامة أكثر مما يخشون على حياتهم.

مستشفى آزادي في كركوك أكدت أن كلّاً من عبد الله عاصي طيفوري (22 عاماً) من سكنة حي آزادي، وزكريا هادي طيفوري (23 عاماً) من الحي نفسه، أصيبا بجروح خطيرة وحالتهما الصحية غير مستقرة.

أما الضحايا فهم: أسامة طارقي من مواليد 2001 (طالب)، يوسف أوميد لطيفي (20 عاماً – طالب)، سنعان حبيب (45 عاماً)، وسعيد رشيد محمد (مواليد 1958)، وجميعهم قضوا في الحادث.