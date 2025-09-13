الجيش اللبناني يتسلّم دفعة جديدة من أسلحة المخيمات الفلسطينية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تسلّم الجيش اللبناني السبت دفعة جديدة من أسلحة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من مخيمي عين الحلوة في الجنوب والبداوي في الشمال، استكمالا لعملية بدأها في آب/أغسطس.

وأورد الجيش في بيان أنه تسلّم "حمولة 5 شاحنات أسلحة من مخيم عين الحلوة - صيدا و3 شاحنات من مخيم البداوي – طرابلس".

وأضاف "شملت عملية التسلُّم أنواعا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية".

وانتشرت آليات وعناصر الجيش اللبناني في محيط مخيم عين الحلوة الواقع قرب مدينة صيدا جنوب بيروت، وفق مصور فرانس برس.

يقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني غالبيتهم في مخيمات مكتظة وفي ظروف مزرية ويُمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد.

ويعدّ مخيّم عين الحلوة أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويؤوي مطلوبين لدى السلطات اللبنانية.

وفي مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس، شاهد مصوّر فرانس برس ثلاث شاحنات على الأقلّ مغطاة وهي تخرج من مدخل المخيم حيث رافقتها آليات للجيش اللبناني.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الفلسطيني في لبنان عبد الهادي الأسدي تسليم الاسلحة، وقال في بيان إن "قوات الأمن الوطني استكملت اليوم السبت....عملية تسليم دفعات جديدة من السلاح الفلسطيني، التابع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف "جرى تسليم خمس شاحنات من مخيم عين الحلوة وثلاث شاحنات من مخيم البداوي إلى الجيش اللبناني".

وشكّل سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية في لبنان (1975 - 1990).

وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.

- حوار -

وتأتي عملية التسليم السبت استكمالا لخطة بدأ تنفيذها في 21 آب/أغسطس بعدما أقرها الجانبان اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لبيروت في أيار/مايو.

وسبق للجيش أن تسلّم في آب/أغسطس أسلحة من مخيمات للاجئين الفلسطينيين في بيروت وفي جنوب لبنان.

وتعدّ حركة فتح أبرز مكونات منظمة التحرير التي لا تضمّ حركة حماس أو الجهاد الاسلامي. ولم تعلن الفصائل غير المنضوية في منظمة التحرير مثل حماس والجهاد بعد عن تسليم أي سلاح للجيش اللبناني.

كما لا تتحكّم السلطة الفلسطينية بقرار كافة الفصائل الفلسطينية المسلّحة في مخيمات لبنان، وعلى رأسها حركة حماس.

وأعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة الوزراء والتي تتابع عملية تسلّم الأسلحة في بيان السبت، أنها تواصل "لقاءاتها مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس والجهاد الاسلامي، في إطار متابعة أوضاع المخيمات والتأكيد على التوجه الثابت للدولة اللبنانية ببسط سيادتها على كامل أراضيها".

وفي سياق متصل، وضع الجيش اللبناني خطة لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله الذي اتخذته الحكومة في آب/أغسطس.

وتنصّ الخطة على استكمال نزع السلاح من المنطقة الحدودية مع اسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، وهي تتألف من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، كما أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي لفرانس برس الثلاثاء.

وتضع الحكومة اللبنانية قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر وأنهى حربا دامية بين حزب الله واسرائيل، خرج منها الحزب أكثر ضعفا بعدما خسر جزءا كبيرا من ترسانته العسكرية وقادته.

وخلال الحرب الأخيرة مع اسرائيل التي استمرت أكثر من عام، شاركت فصائل فلسطينية بينها حماس بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه اسرائيل. واستهدفت اسرائيل مرارا عناصر في تلك الفصائل بضربات شنتها على مناطق عدة في لبنان بما في ذلك مخيم البداوي.

