العراق يخسر يومياً أكثر من 11 مليون دولار جراء توقف صادرات نفط إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- كشف مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشأن الاقتصادي، اليوم السبت، عن خسائر يومية تقدَّر بنحو 11.16 مليون دولار نتيجة توقف تصدير نفط إقليم كوردستان، محمّلاً مجلس النواب العراقي المسؤولية عن هذه الخسائر.

وذكر المرصد في بيان، أن "إقليم كوردستان كان من المفترض أن يصدّر يومياً نحو 230 ألف برميل من النفط الخام، إضافة إلى تخصيص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، وفقاً للتقديرات التي تشير إلى أن كلفة استخراج ونقل البرميل الواحد تبلغ 16 دولاراً"، مبيناً أن "تكاليف إيصال النفط إلى ميناء جيهان التركي تصل إلى 1.5 دولار للبرميل".

وأوضح البيان، أنه "بعد استقطاع هذه التكاليف، فإن صافي الأرباح المتوقعة من تصدير 230 ألف برميل يومياً وبسعر 66 دولاراً للبرميل، يقدَّر بنحو 11.16 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "العراق يخسر 334 مليون دولار شهرياً وأكثر من 4 مليارات دولار سنوياً بسبب توقف التصدير".

وحمل المرصد البرلمان العراقي، "مسؤولية استمرار التوقف في ملف التصدير، لعدم تشريعه قانوناً ينظم إدارة قطاع النفط والغاز".

وتوقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي في آذار/مارس 2023، بعد قرار تحكيم دولي بشأن آلية التصدير.

ومنذ ذلك الحين، دخلت حكومة إقليم كوردستان في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لإيجاد صيغة مشتركة تضمن استئناف التصدير عبر شركة سومو، وبما يحفظ حقوق الإقليم الدستورية في إدارة موارده الطبيعية وتأمين رواتب موظفيه.