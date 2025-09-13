واشنطن تضغط على الناتو لوقف شراء نفط روسيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بينما يريد إضعاف تعاون الصين والهند الاقتصادي مع روسيا، ضغط ترامب على حلف الناتو لوقف شراء النفط الروسي، وأكدت واشنطن وقوفها إلى جانب حلفائها في حلف شمال الأطلسي عقب انتهاك روسيا المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة.

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة إلى دول حلف شمال الأطلسي اليوم السبت (13 سبتمبر/أيلول 2025) يحثهم فيها على وقف شراء النفط الروسي وفرض عقوبات كبيرة على موسكو لإنهاء حربها على أوكرانيا.

وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما توافق جميع دول حلف شمال الأطلسي على فعل الشيء نفسه وتبدأ في ذلك، وعندما تتوقف جميع دول الحلف عن شراء النفط من روسيا".

ترامب يريد إضعاف تعاون الصين والهند الاقتصادي مع روسيا

واقترح ترامب أن يفرض الحلف، كمجموعة، رسوما جمركية تتراوح بين 50 بالمئة و100 بالمئة على الصين لإضعاف تعاونها الاقتصادي مع روسيا.

ويأتي هذا في أعقاب تهديدات ترامب السابقة بفرض عقوبات على موسكو وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري نفطها مثل الصين والهند، وهما من أكبر المشترين، إذا لم يحرز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على البضائع الهندية، عازيا ذلك إلى استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي، لكنه لم يتخذ إجراء مماثلا ضد الصين.

أكدت الولايات المتحدة أنها تقف بقوة إلى جانب حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عقب انتهاك روسيا المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة. وقالت القائم بأعمال السفير الأمريكي دوروثي شيا مساء أمس الجمعة، في نيويورك في اجتماع خاص لمجلس الأمن بشأن الوضع، إن الولايات المتحدة تتشاور مع بولندا وحلفاء آخرين بالناتو "ونطمئنهم أننا سوف ندافع عن كل شبر من أراضي الناتو". وتابعت شيا: "هذه الواقعة لا تساعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة للتوسط لإنهاء الحرب (في أوكرانيا)".

وكانت تصريحاتها أكثر وضوحا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي، على عكس أغلب قادة دول الناتو، كان مراوغا في موقفه بشأن تحليق الطائرات الروسية المسيرة. وقد عارضت بولندا بشكل صريح تقييم ترامب بأن التوغل الهائل للمسيرات الروسية في المجال الجوي البولندي في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، ربما كان بسبب خطأ.