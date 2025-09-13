المواطنون في كوردستان يواجهون خسائر يومية بسبب أوراق الدولار الممزقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في أسواق الصرافة بإقليم كوردستان، وبالأخص في مدينة أربيل، يواجه المواطنون معاناة متزايدة جراء رفض مكاتب الصرافة التعامل مع أوراق الدولار الممزقة أو تقليل قيمتها، ما بات يشكل مصدر قلق وخسارة يومية لهم.

ويؤكد عدد من المواطنين أن مكاتب الصرافة، عند استبدال الأوراق النقدية القديمة أو الممزقة جزئياً، إما ترفضها كلياً أو تستلمها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، الأمر الذي يدفعهم للجوء إلى البورصة العامة التي بدورها تقبل هذه الأوراق بسعر أدنى.

مراسل كوردستان24، تجوّل في سوق الصرافة والتقى أصحاب عدد من المكاتب، حيث قدموا مثالاً بورقة نقدية من فئة 100 دولار ممزقة، مشيرين إلى أنها تُشترى بأقل من قيمتها بما يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف دينار عراقي.

من جهتهم، يوضح مواطنون أن هذه الأوراق تصلهم في الغالب كجزء من رواتبهم المستلمة من المصارف، لكن الحكومة الاتحادية لم تخصص أي منفذ مصرفي رسمي لمعالجة المشكلة.

وقال أحدهم: "هذه الأموال تابعة للحكومة الاتحادية، ومن واجبها توفير آلية رسمية للتعامل معها".

وحذّر خبراء ماليون من أن استمرار هذه الظاهرة من دون تدخل حكومي عاجل أو التوصل إلى اتفاق مع البنك الفيدرالي الأمريكي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة والممزقة، سيؤدي إلى أضرار مباشرة على اقتصاد إقليم كوردستان والعراق في المستقبل.