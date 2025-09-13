أرسنال يتغلب على نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكرم فريق أرسنال وفادة ضيفه نوتينغهام فورست وتغلب عليه بثلاثية نظيفة، السبت، على ملعب "الإمارات"، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع "الغانرز"، بهذا الفوز، والذي جاء عقب خسارته في الجولة الماضية أمام ليفربول بهدف دون رد، رصيده إلى 9 نقاط لينتزع صدارة جدول الترتيب مؤقتا بفارق الأهدف عن "الريدز" والذي يحل ضيفا على بيرنلي، الأحد.

في المقابل، واصل نوتينغهام فورست تعثره للمباراة الثانية تواليا بعد خسارته في الجولة الماضية بنفس النتيجة أمام وست هام، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط، في المركز الحادي عشر مؤقتا.

وجاءت الهزيمة لفورست هذه المرة تحت قيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، في أول مباراة له مع الفريق بعد توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي نونو إسبريتو سانتو، المقال من منصبه.

افتتح الدولي الإسباني مارتن زوبيمندي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، بتسديدة مباشرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، محرزا أول أهدافه مع الأرسنال منذ انضمامه من ريال سوسيداد هذا الصيف.

وأضاف المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس الهدف الثاني في الدقيقة 46، بعد أن حول تمريرة زميله إيبريتشي إيزي العرضية، مباشرة في الشباك من مسافة قريبة في مواجهة المرمى.

وعزز مارتن زوبيمندي تقدم أرسنال بالهدف الثالث، والثاني الشخصي له في الدقيقة 79 برأسية، بعد تمريرة عرضية من البلجيكي لياندرو تروسارد، بعد دخول الأخير مباشرة كبديل.