برو: القضية الكوردية في سوريا يجب أن تُحل سياسياً وليس عسكرياً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكوردي في سوريا، إبراهيم برو، إن الكورد لم يطلبوا بأي شكل من الأشكال الاستقلال في سوريا، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود انتقادات للاتفاق المبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكداً أن الاتفاق يجب أن يتم عبر جهة سياسية وليس عسكرية.

وفي مقابلة مع كوردستان24، اليوم السبت، قال برو، "بالتأكيد، لم يطالب أي طرف في غرب كوردستان بالانفصال أو الاستقلال، وفي الوقت نفسه، برز وضع مختلف وإيجابي للكورد في سوريا. فقد منحت الحكومة السورية الحالية الكورد فرصة لنيل حقوقهم عبر الدستور والحوار".

وانتقد برو الاتفاق المبرم بين قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، واصفاً إياه بالخاطئ، لأنه كان يجب أن يبرم اتفاق سياسي أولاً، وليس عسكرياً.

وأضاف: "لم يكن من المفترض أن يقوم مظلوم عبدي بإبرام أي اتفاق مع دمشق، بل كان من الأفضل أن تتولى جهة سياسية كوردية عامة الحوار مع دمشق لضمان حقوق الكورد وتمثيل جميع الكورد في سوريا، لأن بهذا الشكل تتحول المسألة الكوردية إلى مسألة عسكرية".

وأشار برو إلى أن حكومة دمشق لم تجتمع حتى الآن مع الأطراف السياسية الكوردية، داعياً إلى عقد لقاءات مع ممثلي الكورد الحقيقيين لحل القضية الكوردية في سوريا.

كما رحب إبراهيم برو بقرار تأجيل إجراء انتخابات مجلس الشعب في محافظتي الرقة والحسكة، موضحاً أن القرار جاء بهدف منح هذه المناطق فرصة اختيار ممثليها الحقيقيين وإرسالهم إلى البرلمان السوري.