روبيو: الاختلاف بشأن الهجوم على قطر "لن يغير" الدعم الأميركي لإسرائيل

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت إن الاختلاف بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر "لن يغير" الدعم الأميركي لإسرائيل التي سيزورها الأحد.

وقال روبيو لصحافيين قبل انطلاقه في رحلته إلى إسرائيل السبت "بطبيعة الحال نحن غير سعداء (بالهجوم)" لكن ما حصل "لن يغير طبيعة علاقتنا مع إسرائيل، لكن سيكون علينا أن نتحدث عنه (وعن) التأثير الذي سيخلفه خصوصا" على الجهود الدبلوماسية.

وفي انتقاد نادر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "ليس سعيدا" بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي استهدف قادة في حركة حماس.

وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت خرق مسيرات روسية المجال الجوي البولندي خلال هجوم على أوكرانيا هذا الأسبوع بأنه "تطور مؤسف وخطر".

وقال روبيو للصحافيين في واشنطن "السؤال هو ما إذا هدفت المسيرات إلى دخول بولندا تحديدا. إذا كان الأمر كذلك، وإذا قادتنا الأدلة إلى هناك، فمن الواضح أنه سيكون... تصعيدا كبيرا".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنّ هذا الانتهاك الروسي قد يكون حصل "من طريق الخطأ"، فيما أثار الحادث قلق أوروبا.

ورفض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك موقف ترامب.

وقال توسك الجمعة على منصة "اكس" "كنا نتمنى أيضا أن يكون هجوم المسيرات على بولندا خطأ. لكنه لم يكن كذلك. ونحن نعلم ذلك".

وأعلنت السلطات البولندية أنها عثرت على أجزاء من 17 مسيرة روسية الصنع، سقطت من دون التسبب في أي إصابات أو أضرار جسيمة في شرق البلاد الأربعاء.

ويبدو أن روسيا التي رفضت دعوات ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، أطلقت المسيرات الـ 17 التي سقطت في بولندا.

ويضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) المدعوم من الولايات المتحدة أمن بولندا التي زار رئيسها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

ووصفت العواصم الأوروبية والاتحاد الأوروبي الخرق بأنه اختبار لعزيمة حلف شمال الأطلسي في مواجهة الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.

AFP