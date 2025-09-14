مقتل 15 شخصاً جراء حادث سير مروّع في المكسيك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل 15 شخصاً على الأقل في حادث سير في جنوب شرق المكسيك، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأوردت ولاية يوكاتان بأن شاحنة للنقل الثقيل انقلبت واصطدمت بسيارة صغيرة وحافلة صغيرة كانت تنقل عمال بناء على طريق بين ميريدا وكامبتشيه.

وهذا الحادث الدامي هو الثالث من نوعه في المكسيك خلال أقل من أسبوع، وفق ما نقلته فرانس برس.

فقد قتل 10 أشخاص وأصيب 41 جراء اصطدام قطار شحن بحافلة عند تقاطع للسكك الحديد في ولاية مكسيكو (وسط).

والأربعاء، انفجرت شاحنة صهريج كانت تنقل الغاز في مكسيكو، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، وفق أحدث حصيلة أعلنتها بلدية العاصمة السبت.