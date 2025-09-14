العراق رابع أكبر مصدّر للنفط إلى الولايات المتحدة رغم تراجع الصادرات الأسبوعية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- احتل العراق المرتبة الرابعة بين أكبر الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن "صادرات العراق النفطية لأميركا بلغت معدل 231 ألف برميل، منخفضة بمقدار 72 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 303 آلاف برميل يوميا".

وأضافت في بيانٍ لها، اليوم الأحد، أن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت معدل 5.566 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 293 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.859 ملايين برميل يوميا".

مشيرةً إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.895 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك معدل 361 ألف برميل يوميا، ومن السعودية بمتوسط 251 الف برميل، ومن البرازيل بمعدل 231 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 226 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل بلغ 188 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا معدل 49 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا 88 ألف برميل يوميا ومن كولومبيا معدل 46 ألف برميل".