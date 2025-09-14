إطلاق حملة (السلام–الأمان –العائلة) في أربيل للتخفيف من الأزمات الأسرية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير مكافحة العنف ضد المرأة في أربيل، العقيد سفين طاهر، اليوم الأحد 14 أيلول/سبتمبر 2025، عن بدء حملة بعنوان "السلام– الأمان–العائلة"، تتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتوعوية، على أن تستمر حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال طاهر في تصريح لـكوردستان24، إن "الأوضاع غير المستقرة التي فرضتها الحكومة الاتحادية على مواطني إقليم كوردستان من خلال قطع الرواتب والموازنة، أدت إلى تفاقم المشكلات الأسرية وزيادة حالات الانفصال".

مبيناً أن الحملة تهدف إلى إيصال رسالة إيجابية إلى المجتمع والعوائل الكوردستانية تحت هاشتاغ (العائلة–السلام– الأمان).

وأوضح أن الحملة ستشمل مشاركة أساتذة الجامعات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقادة المجتمع، بهدف نشر الوعي وتخفيف التأثيرات النفسية الناتجة عن الأزمة المالية، والحد من الانهيارات النفسية والتفكك الأسري.