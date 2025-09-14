ممثلٌ أميركي من أصولٍ عراقية يجسّد شخصية خالد بن الوليد

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يعود الفنان الأميركي من أصول عراقية، ألكسندر علوم، إلى الدراما التاريخية من خلال شخصية الصحابي خالد بن الوليد في الجزء الثالث من العمل التركي "محمد سلطان الفتوحات"، بعد مشاركته اللافتة في "منزل داود".

ويشارك علوم، في بطولة الجزء الثالث من المسلسل التركي التاريخي "محمد سلطان الفتوحات"، حيث يجسد شخصية الصحابي خالد بن الوليد، ضمن معالجة درامية تستعرض أبرز محطات الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام.

تأتي هذه التجربة بعد مرور نحو تسعة أشهر على ظهوره في مسلسل House of David أو "منزل داود"، الذي أثار نقاشات واسعة عقب بثه، إذ قدّم فيه علوم شخصية الملك آكيش، الحاكم الفلسطيني الذي منح النبي داود عليه السلام الحماية في فترة مفصلية من حياته، وفق ما أوضح عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" قبيل عرض العمل.

وأوضح علوم في تصريحات إعلامية أنه أنهى تصوير جميع مشاهده في الموسم الثالث من الدراما التركية، مشيرا إلى أن شخصية خالد بن الوليد التي يتقمصها ستشهد مسارا دراميا لافتا خلال الأحداث.

كما أعرب عن حماسه الكبير للمشاركة في العمل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسميه الأول والثاني، سواء داخل تركيا أو في العالم العربي، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وأضاف أن المسلسل يُعد اليوم من أبرز الإنتاجات التركية في مجال الأعمال التاريخية، لافتا إلى أن المنتج التركي أيوب أوزيكين لعب دورا رئيسيا في إقناعه بالمشاركة، لما يتمتع به من سمعة قوية في مجال الإنتاج الفني.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الثالث من "محمد سلطان الفتوحات" على القنوات التركية والمنصات الرقمية في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة نخبة من الممثلين، بينهم سيركاي شاي أوغلو، وسليم بيرقدار، وباريش باجي، وتوبا أونسال. فيما يظهر ألكسندر علوم كضيف شرف في الحلقة الأولى من الموسم.

وتشبه هذه المشاركة تجربة الفنان السوري العالمي غسان مسعود، الذي ظهر في الموسم الأول ضيف شرف مجسدا شخصية الصحابي أبي أيوب الأنصاري، وحظي حضوره حينها بتفاعل واسع.

وكان مسعود قد تحدث في تصريحات في أواخر فبراير/ شباط 2024 عن تجربته مع العمل، مؤكدا أهمية التمثيل في الأعمال التاريخية ذات البعد الديني والحضاري.