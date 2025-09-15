الحمض النووي المأخوذ من موقع اغتيال تشارلي كيرك عائد للمشتبه به الموقوف

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل، اليوم الاثنين، أن عينات الحمض النووي التي أُخذت من قطعتين عُثر عليهما قرب مكان اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك المقرب من دونالد ترامب، عائد للمشتبه به الموقوف لدى السلطات.

وبعد خمسة أيام من الحادث الذي هزّ الولايات المتحدة وكشف عن انقسامات سياسية عميقة في البلاد، لا تزال دوافع تايلر روبنسون (22 عاماً) الموقوف منذ مساء الخميس بعد مطاردة استمرت 33 ساعة، غير واضحة.

وكان تشارلي كيرك شخصية بارزة في الأوساط اليمينية الأمريكية وينشر أفكاره القومية والمسيحية والمحافظة بين الشباب ويدافع عن الرئيس دونالد ترامب عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي كان يتابعه عبر ملايين الأشخاص، إضافة إلى مداخلاته في الجامعات.

وسيشارك الرئيس الأمريكي الأحد في مراسم تأبين لكيرك الذي قتل في سن الحادية والثلاثين، تُقام في ملعب في ورية بأريزونا.

وتتواصل التحقيقات في ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة، حيث اغتيل تشارلي كيرك الأربعاء خلال مشكارته في ندوة في حرم جامعي.

وبالإضافة إلى السلاح المستخدم في الجريمة، جمعت الشرطة أدلة عدة من بينها "مفك براغي عُثر عليه على سطح" الحرم الجامعي في ولاية يوتا، من حيث أطلق المهاجم النار.

كذلك، أكد باتيل الاثنين لمحطة "فوكس نيوز" العثور في المكان على "منشفة ملفوفة" حول البندقية المزودة بمنظار. وقال باتيل إن "عينات الحمض النووي المأخوذة من المنشفة والمفك مطابقة للمشتبه به الموقوف".

المصدر: فرانس برس